penas da sus primeros pasos al mando de los Rayados y ya sintió la presión. Doménec Torrent, el estratega del Monterrey quiso homologar el fracaso en la Leagues Cup de su equipo milloneta con el de los modestos Santos, Pumas o Querétaro: Fracasamos 14 , subrayó molesto en rueda de prensa tras la derrota sufrida ante el Charlotte FC… El timonel ibérico puede decir misa, pero no hay comparación, el presupuesto de esas plantillas es un abismo inferior al suyo. Además, Torrent todavía no entiende, no es tanto la eliminación, sino que Tigres –el acérrimo rival– sí avanzó a la fase final, eso es lo que saca de casillas a la afición rayada, y algunos dementes se desahogan en redes sociales con vileza y cobardía.

Torrent afirmó que el balompié mexicano no evoluciona por cosas como estas, porque no analizamos … No tuvo reparos en dejar traslucir su enfado por un certamen que de inmediato le puso presión al zamparle un primer chasco: Yo no soy el que ha elegido esta competición; soy un empleado del club , dijo. Enfático sintetizó de forma exacta el sentir de los enrolados en la Leagues Cup, invento trasnochado de los dirigentes de la Major League Soccer y de la Federación Mexicana de Futbol: “Ya se han quejado muchos jugadores (…), incluso los entrenadores americanos recién cuando ha terminado el partido… Me parece que a nadie le gusta esto, pero bueno, es lo que hay”.

En efecto, los equipos de ambas ligas fueron forzados a participar en un desangelado certamen cuya fase de grupos ofertó 54 partidos, donde el promedio de asistencia en las gradas apenas rebasó 50 por ciento, con juegos en los que el América se ratificó como el gran taquillero y los estadunidenses de nuevo exhibieron mayor velocidad, fortaleza física y orden… A estas horas el comité organizador estará devanándose los sesos, buscando el porqué del fiasco, quizás culpando al presidente Donald Trump y su política hostil hacia los migrantes de origen mexicano, que tanto les hacen el caldo gordo y, sin duda, lamentando la eliminación de las Águilas y las Chivas rumbo a la recta final… Hubo partidos tristísimos, como el Mazatlán-San Diego, que no registró ni 6 mil asistentes.

Los 4 grandes –Águilas, Chivas, Pumas y Cruz Azul– con caras serias pero sintiéndose liberados, encabezaron la procesión de regreso trayendo como banderín del deshonor el fiasco rayado y el 7-0 que le asestaron a La Máquina; no obstante, siempre hay sorpresas y Puebla se coló a los cuartos de final que se jugarán el día 20. Los otros tres clubes, Toluca, Tuzos y Tigres, son mejores candidatos a finalistas, mas nadie debe descartar al siempre favorecido Inter Miami, donde a últimas fechas se movía más el guardaespaldas que el propio Lionel Messi, al grado de que la Concacaf –luego del partido ante Atlas– intervino para poner límites al gigantón Yassine Cheuko y una multa al equipo rosa… El guarura se extralimita e invade la cancha y cualquier otra área exclusiva para jugadores.