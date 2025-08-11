▲ El Holocausto judío es parte de la justificación para crear el Estado de Israel, pero esa memoria ahora es usada por sionistas y derechistas para justificar un genocidio contra otro pueblo, el palestino. Gaza se convirtió en algo entre lo que eran los guetos judíos en Europa y un campo de concentración gigantesco. En la imagen, calle de Al Rimal, en la franja. Foto Xinhua

E

l pasado 6 de agosto, el mundo marcó el 80 aniversario del primer, y hasta hoy único, uso de un arma de destrucción masiva en la historia, la bomba atómica que Washington arrojó sobre Hiroshima. Tres días después lanzó un segundo obús de plutonio sobre Nagasaki. Cinco días antes de este aniversario que inauguró la era nuclear, ese gran avance de la humanidad donde se inventaron los medios para aniquilar a la humanidad, el presidente estadunidense decidió jugar con su botón atómico. Anunció por sus redes sociales que había ordenado colocar dos submarinos nucleares en lugares apropiados , en respuesta a un tuit de un ex presidente ruso, y con ello tomar un primer paso posiblemente a un apocalipsis mundial. Los analistas, comentaristas, expertos, académicos y especialistas respondieron como lo hacen casi cada día, tratando de evaluar si la más reciente declaración de Trump era en serio o sólo otro berrinche más –o las dos cosas–. Pero casi todos decidieron que no había nada demasiado grave en que el comandante en jefe estaba jugando con una guerra nuclear, o sea, la respuesta general al mensaje irresponsable, el cual debería de ser inaceptable, fue casi igual de irresponsable, e igual, debería de ser inaceptable. La memoria de la muerte de unos 350 mil civiles en Japón hace 80 años parecía no provocar una acción en el presente.