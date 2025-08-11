A

l cierre del primer semestre los ingresos presupuestales del sector público totalizaron 4.105 billones de pesos, 95 mil millones (2.3%) abajo de lo presupuestado (gráfico 1). Este desfase es atribuible a la drástica disminución del ingreso petrolero, que sólo fue de 443 mil millones en el semestre, 211 mil m (32.2%) abajo de lo programado, ya que el ingreso no petrolero, por el contrario, fue de 3.662 billones, cifra superior en 116 mil millones (3.3%) a la programada. En relación a lo captado en el primer semestre de 2024, los ingresos petroleros de este año fueron 22.2% real inferiores, y los no petroleros 7.7% superiores.

Los ingresos tributarios –el principal rubro de captación– totalizaron en el semestre 2.838 billones, 81 mil m (2.9%) arriba de lo programado y 8% real sobre 2024. El avance en la captación es sin duda positivo, pero aun está fuertemente rezagado respecto a la captación equivalente de las economías más avanzadas, brecha que es imperioso cerrar (mínimo 10% del PIB) si queremos elevar el gasto en desarrollo social e inversión productiva.

El gasto público del primer semestre se ciñe al menor ingreso, y se reduce a 4.570 billones, 287 mil millones (5.9%) abajo de lo presupuestado (gráfico 2), y 3.8% real abajo del gasto ejercido en 2024. En el semestre prácticamente todos los organismos y dependencias públicas presentan recortes en su gasto programado: los ramos autónomos -19.4%, los administrativos -11.7%, y los generales -5.4%; las empresas públicas (Pemex y CFE) -6.7%, y los organismos (IMSS e Issste), -2.8%