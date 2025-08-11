Finanzas públicas al 1er sem. 2025
l cierre del primer semestre los ingresos presupuestales del sector público totalizaron 4.105 billones de pesos, 95 mil millones (2.3%) abajo de lo presupuestado (gráfico 1). Este desfase es atribuible a la drástica disminución del ingreso petrolero, que sólo fue de 443 mil millones en el semestre, 211 mil m (32.2%) abajo de lo programado, ya que el ingreso no petrolero, por el contrario, fue de 3.662 billones, cifra superior en 116 mil millones (3.3%) a la programada. En relación a lo captado en el primer semestre de 2024, los ingresos petroleros de este año fueron 22.2% real inferiores, y los no petroleros 7.7% superiores.
Los ingresos tributarios –el principal rubro de captación– totalizaron en el semestre 2.838 billones, 81 mil m (2.9%) arriba de lo programado y 8% real sobre 2024. El avance en la captación es sin duda positivo, pero aun está fuertemente rezagado respecto a la captación equivalente de las economías más avanzadas, brecha que es imperioso cerrar (mínimo 10% del PIB) si queremos elevar el gasto en desarrollo social e inversión productiva.
El gasto público del primer semestre se ciñe al menor ingreso, y se reduce a 4.570 billones, 287 mil millones (5.9%) abajo de lo presupuestado (gráfico 2), y 3.8% real abajo del gasto ejercido en 2024. En el semestre prácticamente todos los organismos y dependencias públicas presentan recortes en su gasto programado: los ramos autónomos -19.4%, los administrativos -11.7%, y los generales -5.4%; las empresas públicas (Pemex y CFE) -6.7%, y los organismos (IMSS e Issste), -2.8%
La inversión física del sector público resintió particularmente la contracción del gasto. En el semestre sólo se invirtieron 400 mil millones, 30.4% real abajo de 2024 (gráfico 3). La inversión de gobierno (seguridad básicamente) se redujo 65.3%, la relativa a desarrollo social 12.9%, y la de desarrollo económico 35.8%. De esta última, el recorte en transporte (-52.2%) es una oportunidad para reconsiderar la inversión en trenes y su control en un escenario incierto de flujos futuros de mercancías y personas de y hacia la frontera norte en particular, y en lo inmediato invertir más en ampliar y mejorar las deplorables carreteras libres y de paga existentes.
La deuda pública documentada bruta del país se ubicó en junio en 18.827 billones de pesos, 712 mil millones más que en diciembre y representa ya 53% del PIB estimado (gráfico 4). Por esta deuda pagamos cerca de 1.4 billones de pesos al año, intereses que deberían pagarse a pensiones (si se creara el necesario Fondo Nacional de Pensiones) y no, como hoy, a bancos, fondos, afore e inversionistas privados nacionales y extranjeros. Esto sin dejar de abatir la deuda, que es el reflejo de la insuficiencia en materia de captación.
