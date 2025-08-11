▲ La trasnacional española se quedó con las mayores reservas de la Cuenca de Burgos para especular financieramente y no producir ni un suspiro. Foto Europa Press

A

llá por los tiempos del cambio (2003), el de las ideas cortas y la lengua larga, Vicente Fox, presumía que con la exitosa adjudicación del primer contrato de servicios múltiples en la Cuenca de Burgos a la trasnacional española Repsol, México no sólo será autosuficiente en gas natural, sino que, en el corto plazo, se convertirá en exportador neto de ese combustible. Y todos aplaudieron como focas.

El tenebroso consorcio Repsol se quedó con las mayores reservas en la Cuenca de Burgos, con lo que se lograría –versión oficial– la tan cacareada autosuficiencia , amén de exportar miles de millones de pies cúbicos de ese combustible, aunque en los hechos la trasnacional española sólo utilizó ese primer contrato de servicios múltiples para especular financieramente, hincharse de ganancias y no producir ni un suspiro.

Ante el sonado fracaso, no reconocido por el cambio , Fox dijo que nuestro país debía importar gas natural de Texas y aseguró que ese combustible es extraído de los mismos yacimientos mexicanos de la Cuenca de Burgos en la zona fronteriza: nos lo sacan por abajo y se los compramos por arriba; hay quien dice que los pozos de ellos los empezaron a hacer chuecos para llevarse nuestro gas natural mediante la técnica del popote , según su versión.

Lo bueno de todo esto, celebraba el de las ideas cortas y la lengua larga, era que afortunadamente, ya se están invirtiendo 5 mil millones de dólares en la Cuenca de Burgos en nuevos pozos para extraer el gas y se están instalando nuevas plantas para procesarlo .

Y Felipe Calderón repitió el esfuerzo de Fox con la misma empresa española, Repsol, y en la misma Cuenca de Burgos. Este detestable personaje fue el que más contratos entregó a la trasnacional e incumplió la mayoría de ellos, y un ejemplo son los firmados para obtener gas de la cuenca; solamente se llevó el dinero y no aumentó la producción , de acuerdo con una denuncia pública (2011) del entonces el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).