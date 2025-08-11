A

sí como los fraudes financieros por Internet o por teléfono ( con mil 950 pesos de inversión obtén 80 mil pesos semanales ) continúan gozando de total impunidad sin que ninguna de las personalidades que aparecen en esos mensajes se moleste en aclarar que no son ellas realmente sino manipulaciones del nuevo amo –la inteligencia artificial–, igual perduran los ancestrales miedos a la muerte, como si ésta no fuera inevitable ley de vida, sino su enemiga. Las ideologías tampoco matizan, sino que dramatizan la condición de mortales de las personas, como si se tratara de un miedo natural y no inducido a partir de una educación centrada en obedecer y memorizar, no en el estímulo de métodos que refuercen la libertad de pensamiento y de comportamiento responsable. Esta educación condicionada se traduce en una deficiente forma de vivir y en una angustiada cuanto innecesaria forma de morir.