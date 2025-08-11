Tajante rechazo a la intervención de Estados Unidos // Cada país debe limpiar su casa // Severa crisis de la industria automotriz japonesa
a idea de enviar tropas a México a detener o destruir a bandas de narcotraficantes (categorizadas como terroristas) ha estado presente en los propósitos de funcionarios del gobierno de Estados Unidos; lo nuevo es que el presidente Trump firmó una orden para ejecutar la invasión. La información fue filtrada primero al diario New York Times, luego el embajador Ron Johnson habló de una acción conjunta de fuerzas de Estados Unidos y México. La respuesta de la cancillería de nuestro país fue tajante: el gobierno mexicano no lo permitirá. En días recientes la presidenta Claudia Sheinbaum se había referido a un acuerdo en proceso de negociación en materia de seguridad, la decisión del siempre impredecible Trump va en contra de lo avanzado. Aunque el objetivo primario parece ser el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no se puede tomar con tranquilidad la orden ejecutiva de Trump que ha venido a agregar otra dosis de tensión a la relación bilateral. Probablemente no estaba en sus planes, pero está tocando a Claudia Sheinbaum vivir momentos estelares en la defensa de la soberanía nacional.
Cada país debe hacer lo suyo
El comunicado de la cancillería, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, contiene siete puntos, los siguientes cuatro son medulares: –México y Estados Unidos coincidimos en que la colaboración entre nuestros países se da con respeto irrestricto a nuestras soberanías. –Cada quien debe trabajar en su país para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas. –La colaboración y el diálogo binacional, en un marco de respeto a las leyes de cada país, es la mejor herramienta para alcanzar el propósito de proteger a nuestras comunidades. Desde hace meses, trabajamos en un acuerdo de seguridad sobre esos principios: colaboración y respeto a la soberanía. –México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadunidenses en nuestro territorio.
Japón: crisis en la industria automotriz
Visto el panorama desde Japón, es explicable el cierre de la histórica planta de Nissan en Cuernavaca. Los aranceles han afectado las operaciones de las principales automotrices y sus utilidades cayeron 97 por ciento en el semestre del año que va de enero a junio, de acuerdo con fuentes de información especializadas. El tarifazo les ha costado a los fabricantes más de 4 mil millones de dólares y Nissan es la más afectada. La empresa contempla el cierre de siete fábricas a nivel mundial (incluida la de México) y la reducción de 20 mil puestos de trabajo. Suzuki da una pista de lo que puede traer el futuro: sus principales mercados se encuentran, además de Japón, en Europa, India, Asia, Latinoamérica y África; Estados Unidos sólo representa una porción pequeña de su negocio de motocicletas. Es la mejor librada.
Díselo a Claudia
Asunto: el periodo de gracia
Soy una ciudadana común preocupada por la situación del país. Resulta que mientras corría el plazo de tres meses para establecer los aranceles definitivos, Trump firmó una orden para que sus fuerzas de seguridad puedan ingresar a los países donde operan las mafias de narcotraficantes, a las que de antemano denominó como grupos terroristas. En mis 60 años de vida, no recuerdo ningún momento en el que un presidente de Estados Unidos haya lanzado una amenaza tan directa contra México. Presidenta: usted tiene la responsabilidad de defender la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Si usted actúa con valor y patriotismo, el pueblo se lo reconocerá por siempre.
Profesora Amalia Castañeda
