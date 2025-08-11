L

a idea de enviar tropas a México a detener o destruir a bandas de narcotraficantes (categorizadas como terroristas) ha estado presente en los propósitos de funcionarios del gobierno de Estados Unidos; lo nuevo es que el presidente Trump firmó una orden para ejecutar la invasión. La información fue filtrada primero al diario New York Times, luego el embajador Ron Johnson habló de una acción conjunta de fuerzas de Estados Unidos y México. La respuesta de la cancillería de nuestro país fue tajante: el gobierno mexicano no lo permitirá. En días recientes la presidenta Claudia Sheinbaum se había referido a un acuerdo en proceso de negociación en materia de seguridad, la decisión del siempre impredecible Trump va en contra de lo avanzado. Aunque el objetivo primario parece ser el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no se puede tomar con tranquilidad la orden ejecutiva de Trump que ha venido a agregar otra dosis de tensión a la relación bilateral. Probablemente no estaba en sus planes, pero está tocando a Claudia Sheinbaum vivir momentos estelares en la defensa de la soberanía nacional.

Cada país debe hacer lo suyo

El comunicado de la cancillería, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, contiene siete puntos, los siguientes cuatro son medulares: –México y Estados Unidos coincidimos en que la colaboración entre nuestros países se da con respeto irrestricto a nuestras soberanías. –Cada quien debe trabajar en su país para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas. –La colaboración y el diálogo binacional, en un marco de respeto a las leyes de cada país, es la mejor herramienta para alcanzar el propósito de proteger a nuestras comunidades. Desde hace meses, trabajamos en un acuerdo de seguridad sobre esos principios: colaboración y respeto a la soberanía. –México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadunidenses en nuestro territorio.

Japón: crisis en la industria automotriz

Visto el panorama desde Japón, es explicable el cierre de la histórica planta de Nissan en Cuernavaca. Los aranceles han afectado las operaciones de las principales automotrices y sus utilidades cayeron 97 por ciento en el semestre del año que va de enero a junio, de acuerdo con fuentes de información especializadas. El tarifazo les ha costado a los fabricantes más de 4 mil millones de dólares y Nissan es la más afectada. La empresa contempla el cierre de siete fábricas a nivel mundial (incluida la de México) y la reducción de 20 mil puestos de trabajo. Suzuki da una pista de lo que puede traer el futuro: sus principales mercados se encuentran, además de Japón, en Europa, India, Asia, Latinoamérica y África; Estados Unidos sólo representa una porción pequeña de su negocio de motocicletas. Es la mejor librada.