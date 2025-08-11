Próxima impartición pronta de justicia

l caso de Israel Vallarta Cisneros es apenas la punta del iceberg en cuya masa es seguro que se encuentran cientos de expedientes rezagados sin resolver, afectando a numerosos presos de a pie que, por insensibilidad y corrupción en el Poder Judicial, permanecen tras las rejas.

El rezago es motivo suficiente para negar cualquier bono a los juzgadores que han sido reacios a impartir justicia. Se opina que los próximos juzgadores podrían organizar, a partir del 1º de septiembre, una primera jornada de 100 días de impartición pronta de justicia para acabar con el lacerante rezago y poner en alto al nuevo Poder Judicial y demostrar así que era importante llevar a cabo la reforma en este renglón.

Javier Espejel Vargas

Pregunta por omisión de Chiapas en informe cultural

Enhorabuena por la nota Las artesanías tendrán impulso gubernamental que publicó La Jornada el sábado, en la que cita: su producción y comercialización generó 156 mil 356 millones de pesos, equivalente a 0.52 por ciento del PIB... Resulta preocupante que la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, en su informe en la conferencia mañanera no citara a Chiapas entre las entidades que más aportan al sector artesanal.

Tampoco se menciona a los artesanos y artesanas de Chiapas entre los 11 mil que serán beneficiarios de las capacitaciones y el acercamiento a materias primas que comenzarán el 14 de agosto. Opino que es necesario impulsar y reconocer la calidad, diseño, belleza y relevancia de los bordados, las prendas de vestir artesanales confeccionadas en esa entidad con hilos de algodón y lana teñidos con tintes naturales, además de la joyería de plata y ámbar, jade y otras piedras semipreciosas, entre otras artesanías del estado.

Agradeceré la aclaración, para los lectores de La Jornada que nos enorgullecemos y preocupamos por nuestros hermanos y hermanas artesanas.

Guadalupe López Álvarez

Cada quien es esclavo de sus palabras

En respuesta al comentario de Rolando Cordera Campos que apareció en La Jornada el 9 de agosto de 2025, le agradecería la publicación de este en El Correo Ilustrado, si tienen un espacio y lo consideran pertinente.

¿Y a Rolando Cordera Campos no le parece una infamia el episodio donde el doctor Lorenzo Córdova se mofa de los pueblos indígenas, relatado en el libro de texto de la SEP? Para no propiciar linchamientos , que Cordera Campos mejor le recuerde al ex consejero presidente del INE la frase: Cada quien es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras .

Gilberto Durán Torres

