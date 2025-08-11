▲ De acuerdo con la Asociación Comunitaria unas 800 personas viven en las calles de la capital estadunidense. En la imagen, policías hablan con un hombre que habita una tienda de campaña a dos cuadras de la Casa Blanca. Foto Afp

Lunes 11 de agosto de 2025

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que ordenará la expulsión inmediata de todos los sin techo en Washington, con el propósito de hacer la capital más hermosa y segura que nunca , y advirtió que los delincuentes serán encarcelados.

Las personas sin techo tienen que irse inmediatamente , continuó. Les daremos alojamiento, pero lejos de la capital. Los criminales no tienen que irse, los vamos a meter en la cárcel, adonde pertenecen , advirtió en Truth Social.

“Todo va a suceder muy rápido, igual que en la frontera. Pasamos de millones que entraban a raudales a cero en los meses recientes. Esto será más fácil. ¡Prepárense! No habrá un ‘señor buen chico’. Queremos que se nos devuelva nuestra capital”, expresó.

Trump también recurrió a Truth Social el sábado para informar que ofrecería una conferencia de prensa que pondría fin a la delincuencia violenta en Washington. La publicación incluía imágenes de tiendas de campaña y basura en las calles.

El magnate no especificó qué autoridad legal utilizaría para de-salojar a la gente sin techo de la capital; el presidente sólo controla terrenos y edificios federales en el Distrito de Columbia, ya que los residentes de Washington eligen a su propio alcalde y concejo municipal.

De acuerdo con la organización no gubernamental Asociación Comunitaria en una noche cualquiera hay unas 3 mil 782 personas sin hogar en Washington. Sin embargo, la mayoría se encuentra en albergues de emergencia o viviendas de transición, mientras unas 800 no tienen casa o viven en la calle.