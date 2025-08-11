inmediatade Washington de todos los sin techo
Asegura que recibirán alojamiento, pero lejos; quienes sean criminales irán a prisión, advierte
Lunes 11 de agosto de 2025, p. 27
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que ordenará la expulsión inmediata de todos los sin techo en Washington, con el propósito de
hacer la capital más hermosa y segura que nunca, y advirtió que los delincuentes serán encarcelados.
Las personas sin techo tienen que irse inmediatamente, continuó.
Les daremos alojamiento, pero lejos de la capital. Los criminales no tienen que irse, los vamos a meter en la cárcel, adonde pertenecen, advirtió en Truth Social.
“Todo va a suceder muy rápido, igual que en la frontera. Pasamos de millones que entraban a raudales a cero en los meses recientes. Esto será más fácil. ¡Prepárense! No habrá un ‘señor buen chico’. Queremos que se nos devuelva nuestra capital”, expresó.
Trump también recurrió a Truth Social el sábado para informar que ofrecería una conferencia de prensa que pondría fin a la delincuencia violenta en Washington. La publicación incluía imágenes de tiendas de campaña y basura en las calles.
El magnate no especificó qué autoridad legal utilizaría para de-salojar a la gente sin techo de la capital; el presidente sólo controla terrenos y edificios federales en el Distrito de Columbia, ya que los residentes de Washington eligen a su propio alcalde y concejo municipal.
De acuerdo con la organización no gubernamental Asociación Comunitaria en una noche cualquiera hay unas 3 mil 782 personas sin hogar en Washington. Sin embargo, la mayoría se encuentra en albergues de emergencia o viviendas de transición, mientras unas 800 no tienen casa o viven en la calle.
La Asociación Comunitaria trabaja para reducir la falta de vivienda en la capital estadunidense, de 700 mil habitantes.
Acusación contra Pelosi
Trump acusó a quien fue la primera mujer electa presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de enriquecerse mediante operaciones bursátiles gracias a información privilegiada, basándose en un reporte del diario New York Post que señaló un aumento patrimonial de más de 40 millones de dólares en un año, hasta 413 millones.
Bloomberg reportó que la cartera de inversiones de la ex legisladora y su pareja obtuvo un rendimiento estimado de 54 por ciento en 2024, lo que duplica las ganancias por 25 por ciento del S&P 500, y superó a todos los grandes fondos.
Pelosi tachó la semana pasada estas afirmaciones de
ridículas a la cadena CNN. Un portavoz reiteró que la líder demócrata no posee acciones ni participa en operaciones bursátiles, y la mayor parte de la actividad se realiza a nombre de su marido, el empresario Paul Pelosi.
Toque de queda juvenil
La policía de Washington DC informó ayer en X que estableció un
toque de queda juvenil en la zona de Navy Yard a partir de las 20 horas locales de ayer y hasta el miércoles 13 de agosto, el cual prohíbe que personas de 17 años o menores se reúnan en grupos de nueve o más en lugares públicos, a menos que sea parte de una actividad exenta.