▲ En una gráfica tomada de un video, rescatistas en búsqueda de víctimas en la ciudad de Sindirgi, donde se registró el epicentro. Foto Afp y Agencia de noticias Demiroren (DHA)

Ap

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 26

Estambul. Un sismo de magnitud 6.1 estremeció ayer la provincia noroccidental de Balikesir, en Turquía, tras lo cual una persona murió y al menos 29 resultaron heridas; además, el movimiento telúrico provocó el derrumbe de más de una decena de edificios, informaron funcionarios locales.

El terremoto se registró en la provincia de Balikesir, con epicentro en la ciudad de Sindirgi e incluso se llegó a sentir a 200 kilómetros de distancia al norte, en Estambul, una ciudad de más de 16 millones de habitantes.

Una anciana murió poco después de ser rescatada con vida de los escombros de un edificio en Sindirgi, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya. Otras cuatro personas fueron sacadas de ese lugar.

Yerlikaya agregó que, en total, 16 inmuebles se vinieron abajo en la región, la mayoría de ellos abandonados. También se derrumbaron dos minaretes de mezquitas.

Ninguno de los heridos está en peligro grave, afirmó el ministro.