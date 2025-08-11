Lunes 11 de agosto de 2025, p. 26
Estambul. Un sismo de magnitud 6.1 estremeció ayer la provincia noroccidental de Balikesir, en Turquía, tras lo cual una persona murió y al menos 29 resultaron heridas; además, el movimiento telúrico provocó el derrumbe de más de una decena de edificios, informaron funcionarios locales.
El terremoto se registró en la provincia de Balikesir, con epicentro en la ciudad de Sindirgi e incluso se llegó a sentir a 200 kilómetros de distancia al norte, en Estambul, una ciudad de más de 16 millones de habitantes.
Una anciana murió poco después de ser rescatada con vida de los escombros de un edificio en Sindirgi, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya. Otras cuatro personas fueron sacadas de ese lugar.
Yerlikaya agregó que, en total, 16 inmuebles se vinieron abajo en la región, la mayoría de ellos abandonados. También se derrumbaron dos minaretes de mezquitas.
Ninguno de los heridos está en peligro grave, afirmó el ministro.
Las imágenes de televisión mostraron a equipos de rescate laborando mientras pedían silencio para escuchar señales de vida bajo los escombros.
La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía informó que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 4.6, por lo que exhortó a los ciudadanos a no entrar en edificios dañados.
En un comunicado, el presidente Recep Tayyip Erdogan deseó pronta recuperación a todos los ciudadanos afectados.
Que Dios proteja a nuestro país de cualquier tipo de desastre, escribió en la red social X.
Turquía se encuentra sobre importantes líneas de fallas greográficas y los temblores son frecuentes.
En 2023, un terremoto de magnitud 7.8 mató a más de 53 mil personas y destruyó o dañó miles de edificios en 11 provincias del sur y sureste. Otras 6 mil personas murieron en las partes del norte de la vecina Siria.