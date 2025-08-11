Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 25

Kiev. Líderes europeos llamaron ayer a mantener la presión sobre Rusia y a incluir a Ucrania en las negociaciones de paz, antes de una cumbre bilateral entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump.

Los mandatarios ruso y estadunidense se reunirán el 15 de agosto en Alaska como parte de los esfuerzos de Trump para encontrar una salida al conflicto que empezó en febrero de 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania.

La reunión se efectuará sin la presencia del líder ucranio, Volodymir Zelensky, que exige formar parte de las negociaciones.

Al anunciar la cumbre el viernes, Trump aseguró que habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos , refiriéndose a Ucrania y Rusia, sin dar detalles.

No pueden tomarse decisiones en nuestra contra y sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada , advirtió Zelensky en redes sociales. Los ucranios no entregarán su tierra al ocupante .

Un funcionario de la Casa Blanca, bajo anonimato, ha dicho que el Ejecutivo estadunidense está abierto a que Zelensky asista, pero que los preparativos sólo están en marcha para una reunión bilateral.

El mandatario ucranio informó haber conversado con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien afirmó en la red X que el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranios .

Diplomacia activa