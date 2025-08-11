Si estas palabras te llegan... lograron silenciar mi voz, escribió uno de los reporteros en X
Lunes 11 de agosto de 2025, p. 24
Doha. La cadena Al Jazeera reportó que dos corresponsales y tres camarógrafos del medio fueron asesinados ayer en un bombardeo israelí sobre su carpa, ubicada junto al hospital Shifa y debidamente señalada como representantes de la prensa, en la ciudad de Gaza.
Anas Al Sharif, de 28 años y originario de Jabaliya, una de las voces más destacadas del canal de noticias en el enclave palestino, fue abatido junto con el reportero Mohammed Qreiqeh.
Este es mi último testamento. Si estas palabras te llegan debes saber que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz, escribió en su cuenta X Al Sharif, y en la que concluyó: “No se olviden de Gaza… Y no me olviden en sus sinceras oraciones de perdón y aceptación”, al tiempo que Reporteros Sin Fronteras (RSF) dijo estar
horrorizado con la muerte de los informadores.
En un comunicado en el que se citó información de inteligencia y documentos encontrados en Gaza como evidencia, el gobierno de Israel afirmó que
Anas al Sharif sirvió como jefe de una célula terrorista en la organización Hamas y fue responsable de impulsar ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
El director del hospital Shifa, Muhammad Abu Salmiya, declaró a The Independent que en total siete personas murieron en el embate.
El sindicato de periodistas palestinos saldó en 232 profesionales de la información asesinados a manos de las FDI, y Al Jazeera afirmó que 10 de sus periodistas fueron eliminados desde que Tel Aviv lanzó su ofensiva sobre Gaza en 2023.
Previamente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció la autorización para que más periodistas extranjeros ingresen a Gaza.