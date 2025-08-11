Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 24

Doha. La cadena Al Jazeera reportó que dos corresponsales y tres camarógrafos del medio fueron asesinados ayer en un bombardeo israelí sobre su carpa, ubicada junto al hospital Shifa y debidamente señalada como representantes de la prensa, en la ciudad de Gaza.

Anas Al Sharif, de 28 años y originario de Jabaliya, una de las voces más destacadas del canal de noticias en el enclave palestino, fue abatido junto con el reportero Mohammed Qreiqeh.

Este es mi último testamento. Si estas palabras te llegan debes saber que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz , escribió en su cuenta X Al Sharif, y en la que concluyó: “No se olviden de Gaza… Y no me olviden en sus sinceras oraciones de perdón y aceptación”, al tiempo que Reporteros Sin Fronteras (RSF) dijo estar horrorizado con la muerte de los informadores.