Crece el clamor: ¡basta!
Periódico La Jornada
Lunes 11 de agosto de 2025, p. 24

El plan de Netanyahu para reocupar Gaza es clave para el objetivo de la extrema derecha de apoderarse de Gaza y Cisjordania y expulsar a los palestinos. Trump nos subcontrata en esta operación. Los contribuyentes estadunidenses no deberían financiar lo que equivale a una limpieza étnica con otro nombre.

Chris Van Hollen, senador demócrata de Estados Unidos

Me siento avergonzada de lo que ocurre en Gaza como ser humano, como madre, como abogada... llevan sufriendo la brutalidad de la ocupación desde antes de que naciéramos. Es una injusticia tan prolongada.

Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos

