▲ La morgue del hospital Al Shifa, en la franja de Gaza, se encuentra llena de víctimas de los ataques israelíes contra el enclave. Foto Afp

Ap, Xinhua, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 24

Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que si hubiéramos querido cometer genocidio habría bastado exactamente una tarde , al defender su nueva ofensiva militar en el devastado enclave palestino, que es más amplia de lo anunciado previamente. Declaró en medio de una creciente condena tanto en el país como en el extranjero, que Israel no tiene otra opción que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamas . Subrayó que la escalada es la mejor manera de concluir la guerra y la mejor manera de acabarla rápidamente .

En una inusual conferencia de prensa, Netanyahu confundió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo apoya rotundamente, con su antecesor: Estoy agradecido y lleno de aprecio por nuestro gran amigo, el presidente (Joe) Biden .

La oficina del primer ministro anunció que Netanyahu conversó con Trump sobre su proyecto para ocupar la franja, y le agradeció por su apoyo inquebrantable .

El premier negó que su gobierno mate de hambre deliberadamente a los palestinos, a pesar de la evidencia de fotografías, videos, periodistas locales y médicos internacionales que estuvieron en el enclave palestino, expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y grupos de los derechos humanos.

Si hubiéramos querido la hambruna, si esa hubiera sido nuestra política (...) de 2 millones de gazatíes no habría quedado nadie vivo hoy, después de 20 meses , indicó Netanyahu, informó The Times of Israel en su página web.

Mostró la foto de Mohammed, Zakaria al Mutawaq, un bebé palestino desnutrido de 18 meses que provocó la indignación internacional en julio y que publicó The New York Times, señaló que analiza emprender acciones legales contra el diario estadunidense porque consideró que la imagen es falsa y difama a Israel con su cobertura de la crisis humanitaria. Aseguró que el menor padece una enfermedad congénita, que provoca que tenga esa apariencia y destacó que la madre del niño está sana .