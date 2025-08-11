Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 30

León, Gto., Debido a que presuntos estudiantes de criminología de la Universidad Educem de Pénjamo, habrían hecho explotar a un gato con pirotecnia durante una práctica dentro de esa institución, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato integró una carpeta de investigación para identificar a los responsables.

La Asociación Gaticos AC de León denunció que cometieron un acto atroz: amarraron pirotecnia al cuerpo de un gatito y lo hicieron explotar, provocándole un sufrimiento inimaginable .