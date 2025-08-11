Lunes 11 de agosto de 2025, p. 30
León, Gto., Debido a que presuntos estudiantes de criminología de la Universidad Educem de Pénjamo, habrían hecho explotar a un gato con pirotecnia durante una práctica dentro de esa institución, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato integró una carpeta de investigación para identificar a los responsables.
La Asociación Gaticos AC de León denunció que
cometieron un acto atroz: amarraron pirotecnia al cuerpo de un gatito y lo hicieron explotar, provocándole un sufrimiento inimaginable.
En redes sociales, la agrupación resaltó que lo que hicieron los alumnos no es un
juego ni una
broma, es crueldad animal y en el estado el maltrato animal es un delito y como estudiantes de criminología deberían saberlo, recriminó la organización. Solicitó que
si alguien tiene nombres, fotografías o datos de los responsables del delito de maltrato animal cometido por estudiantes de Educem Pénjamo, favor de enviarlos por mensaje privado.
Gaticos AC advirtió que la tortura del felino no quedará impune y recordaron que hace unos meses fue documentado que en Xichú maltrataron a animales de esa especie en una fiesta patronal y por ese caso hay un proceso penal.
La asociación exigió
a las autoridades municipales y estatales identificar a los responsables y abrir proceso penal inmediato, además de garantizar que estos actos no queden impunes, exhortaron.
En tanto, Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno, informó que la FGE inició una investigación.
Condenamos enérgicamente cualquier acto de crueldad animal. Pidió a la población no tolerar ni reproducir la violencia contra los seres sintientes y a denunciar estos actos.
En Guanajuato promovemos una cultura de paz, respeto y cuidado hacia todos los seres vivos, aseguró.