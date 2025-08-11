The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 8

La leyenda del rap Jeezy reveló que tuvo que tomar un viaje de 10 horas en Uber desde Carolina del Sur a Baltimore para llegar a su propio espectáculo después de que se cancelaran los vuelos a la ciudad.

El nominado al Grammy, de 47 años, tenía previsto actuar en The Lyric Baltimore el 1º de agosto. Sin embargo, el día del espectáculo los vuelos a la ciudad habían sido suspendidos por el mal tiempo y posteriormente su coche se averió.

El concierto fue salvado por un conductor de Uber dedicado, a quien Jeezy luego llevó al escenario para agradecerle.

Le dijo al público: No puedo inventarme esta mierda .