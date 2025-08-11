Lunes 11 de agosto de 2025, p. 8
La leyenda del rap Jeezy reveló que tuvo que tomar un viaje de 10 horas en Uber desde Carolina del Sur a Baltimore para llegar a su propio espectáculo después de que se cancelaran los vuelos a la ciudad.
El nominado al Grammy, de 47 años, tenía previsto actuar en The Lyric Baltimore el 1º de agosto. Sin embargo, el día del espectáculo los vuelos a la ciudad habían sido suspendidos por el mal tiempo y posteriormente su coche se averió.
El concierto fue salvado por un conductor de Uber dedicado, a quien Jeezy luego llevó al escenario para agradecerle.
Le dijo al público:
No puedo inventarme esta mierda.
Al respeco, Jeezy escribió en Instagram:
¡llegamos a Baltimore sólo 10 minutos antes del espectáculo!. Al conductor del Uber
le dije que había alegrado a mucha gente esta noche, ¡le regalé una camiseta de muñeco de nieve y le dije que era mi invitado al espectáculo! ¡Un saludo al verdadero MVP, mi conductor de Uber, Tanner! ¡No todos los héroes llevan capa!
Agregó:
¡No había manera de que me perdiera Baltimore!
El conductor de Uber, Tanner, también comentó en la publicación
gracias por todo el cariño. ¡No puedo parar la fiesta de Jeezy!, quien es considerado
pionero del género musical trap y celebra actualmente el 20 aniversario de su álbum Let's Get It: Thug Motivation 101.