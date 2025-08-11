S

e ha dicho que el oro es un metal física y metafísicamente maleable. Ambas condiciones son relevantes en el mundo del dinero, de las mercancías y, también, de las ideas y los mitos. Con el tiempo, el oro se convirtió en un símbolo que se extiende por una larga línea que va desde la devoción hasta el poder, con varias estaciones intermedias. Uno de sus primeros usos fue para venerar y glorificar a dioses e ídolos, lo que ocurrió en distintas culturas desde la antigüedad. Se utilizó de modo extendido en la ornamentación de templos y en las ceremonias religiosas y fúnebres en diversos sistemas de creencias; también en la elaboración de joyas, como expresión de lujo y estatus social.

El oro es un metal relativamente escaso, que se funde a menores temperaturas que otros y es más propicio para cumplir funciones como instrumento para el intercambio comercial y, también, como medio de atesoramiento.

Se considera que las monedas de oro fueron creadas por el rey Creso de Lidia (en lo que es hoy Turquía occidental) alrededor del año 550 aC. Tales monedas circularon como una forma de reserva de valor para el intercambio, antes de la introducción del papel moneda, cuyos orígenes pueden rastrearse a la antigua China, a Cartago y el Imperio Romano hace más de 2 mil años, en la forma de notas de pago o lo que conocemos como un pagaré.

El dinero en la forma de notas bancarias surgió en el siglo VII como recibos de depósito emitidos especialmente por los orfebres, lo que permitía a los mercaderes viajar sin grandes cantidades de monedas de oro a cuestas. En 1661 aparecieron las primeras notas bancarias emitidas en Suecia. En 1853 surgieron las notas emitidas en el Reino Unido con denominaciones fijas que no requerían ya de una firma para expresar su autenticidad.

El patrón oro es un sistema monetario en el cual el valor de la moneda de un país se liga directamente con el oro; los gobiernos que emiten el dinero admiten convertir el papel moneda en una cantidad determinada de oro, que es lo que sostiene su valor en las transacciones de deuda. El oro tiene un precio oficial al cual se compra y se vende. El patrón oro se desechó en Estados Unidos en 1933 y como base del sistema financiero internacional en 1971.