De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. a35

Chivas no levanta y perdió 1-0 en su visita a Santos Laguna en la fecha 4 del torneo Apertura 2025. Los rojiblancos manejaron el juego, estuvo encima gran parte del partido, pero no lograba rematar con eficacia.

Ni Gilberto Sepúlveda ni Luis Romo ni Alan Pulido –falló un penal al 73– lograron llevar el balón a la red de los laguneros, que hicieron daño una sola vez con una anotación de penal que marcó Bruno Barticciotto a los 29 minutos. Sin aspavientos heroicos ni necesidad de intensidad ofensiva, una falta de Daniel Aguirre sobre Ramiro Sordo, revisada por el VAR, fue suficiente para dar la victoria al conjunto local.