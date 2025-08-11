▲ Jordan Walker, de Cardenales, se lanza al plato en el séptimo inning para anotar la carrera del triunfo. Foto Ap

San Luis., Nolan Gorman bateó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria, llevando a los Cardenales de San Luis a una victoria de 3-2 sobre los Cachorros de Chicago para cerrar su serie de tres juegos el domingo por la noche.

En el séptimo inning, Jordan Walker conectó un sencillo con dos outs. Robó segunda base y anotó cuando Gorman bateó un sencillo al jardín derecho, sacando a Shota Imanaga (8-5) de la lomita.

Gorman golpeó la bola que se fue rasante cuando salió del cuadro que hizo más difícil el fildeo, mientras Walker huía desesperado y se lanzaba al plato para anotar la del triunfo y hacer estallar al estadio.