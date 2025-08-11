Lunes 11 de agosto de 2025, p. a35
San Luis., Nolan Gorman bateó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria, llevando a los Cardenales de San Luis a una victoria de 3-2 sobre los Cachorros de Chicago para cerrar su serie de tres juegos el domingo por la noche.
En el séptimo inning, Jordan Walker conectó un sencillo con dos outs. Robó segunda base y anotó cuando Gorman bateó un sencillo al jardín derecho, sacando a Shota Imanaga (8-5) de la lomita.
Gorman golpeó la bola que se fue rasante cuando salió del cuadro que hizo más difícil el fildeo, mientras Walker huía desesperado y se lanzaba al plato para anotar la del triunfo y hacer estallar al estadio.
Eso dañó aún más la actuación de Imanaga, quien lanzó seis entradas y dos tercios con nueve ponches y sin bases por bolas. Permitió las tres carreras en cuatro imparables.
Sonny Gray (11-5) tiró siete entradas para llevarse la victoria. Aceptó dos carreras en cinco hits, ponchó a siete y dio una base por bolas.
JoJo Romero lanzó la última entrada y un tercio para registrar su tercer salvamento a pesar de conceder una base por bolas y dos sencillos en el noveno rollo.
Por los Cardenales, los venezolanos Pedro Pagés bateó de 3-1 con una anotada y dos remolcadas y Willson Contreras de 3-0; asimismo el panameño Iván Herrera de 3-0.