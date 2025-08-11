Lunes 11 de agosto de 2025, p. a12
La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo la noche del sábado a siete integrantes de la barra del club Querétaro, entre ellos dos menores de edad, quienes golpearon a otras personas al término del encuentro contra el América en el estadio Ciudad de los Deportes. Entre los afectados las autoridades identificaron al familiar de un jugador.
La dependencia capitalina señaló que para rendir su declaración y definir su situación jurídica, cinco de las personas imputadas por lesiones por golpes, y las dos restantes por agresiones, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien realizará las indagatorias del caso.