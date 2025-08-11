Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. a12

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo la noche del sábado a siete integrantes de la barra del club Querétaro, entre ellos dos menores de edad, quienes golpearon a otras personas al término del encuentro contra el América en el estadio Ciudad de los Deportes. Entre los afectados las autoridades identificaron al familiar de un jugador.