Deportes
Ver día anteriorLunes 11 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/11. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Detienen a 7 fanáticos de Querétaro golpeadores/
A nterior
S iguiente
 
Detienen a 7 fanáticos de Querétaro golpeadores
 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de agosto de 2025, p. a12

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo la noche del sábado a siete integrantes de la barra del club Querétaro, entre ellos dos menores de edad, quienes golpearon a otras personas al término del encuentro contra el América en el estadio Ciudad de los Deportes. Entre los afectados las autoridades identificaron al familiar de un jugador.

La dependencia capitalina señaló que para rendir su declaración y definir su situación jurídica, cinco de las personas imputadas por lesiones por golpes, y las dos restantes por agresiones, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien realizará las indagatorias del caso.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto