▲ La novena de Yucatán (izquierda) está 2-0 abajo en la serie y el tercer duelo será el martes en Mérida. Foto @DiablosRojosMX

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. a12

Con un ataque de 10 carreras en la séptima entrada, los Diablos Rojos del México vencieron 12-1 a los Leones de Yucatán, con lo que tomaron ventaja de 2-0 en esta serie de primer playoff, en juego disputado ayer en el estadio Alfredo Harp Helú.

La novena escarlata tomó ventaja (1-0) desde el primer capítulo gracias a una anotación de José Marmolejos; sin embargo, los Leones emparejaron la pizarra (1-1) en el segundo episodio con un jonrón de Webster Rivas, quien lanzó un elevado entre los jardines izquierdo y central. Los Pingos reaccionaron a tiempo y se adelantaron (2-1) en la quinta entrada.

El triunfo se construyó con un rally de 10 carreras en el séptimo rollo, en el que desfilaron 16 bateadores, quienes negociaron ocho bases por bolas en ese capítulo, pegando tres sencillos, un doble (Allen Córdoba) y un triple (Carlos Pérez), actuaciones con las que la pizarra pasó de un 2-1 al 12-1 definitivo. Esta es la segunda ocasión en la campaña en la que la novena capitalina anota 10 veces en una entrada.

Con este resultado, los Diablos Rojos están a dos victorias de asegurar su pase a la siguiente ronda de los playoffs.

El tercer juego de la serie se llevará a cabo el próximo martes en el estadio Kukulcán, en Mérida.

En actividad de las Grandes Ligas, Jason Alexander lanzó pelota de un imparable en seis entradas, el venezolano José Altuve conectó el jonrón 250 de su carrera y los Astros de Houston vencieron 7-1 a Yanquis de Nueva York, cuyo manager, Aaron Boone, fue expulsado por quinta ocasión en la temporada, esta vez en el tercer episodio.