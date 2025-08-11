▲ La selección femenil Sub-15 obtuvo el título de la Supercopa 2025. Foto @fmf

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. a11

La selección mexicana Sub-15 se proclamó monarca del Campeonato de la Concacaf tras golear 5-0 a su similar de Estados Unidos en la final del certamen, efectuada ayer en Costa Rica.

El conjunto tricolor tuvo una contundente actuación en el primer tiempo y encaminó su victoria gracias a los tantos de Juan Carlos Martínez Jr, quien marcó un doblete (a los minutos 16 y 24), Paxon Ruffin (20) y Da’vian Kimbrouhg (22).

En la segunda parte, los mexicanos no se conformaron con su abultada ventaja y la aumentaron al 65, con un gran disparo de Lisandro Torres, quien puso el 5-0 definitivo.

Además de ganar el campeonato, los integrantes de la selección Sub-15 también fueron reconocidos con el premio Fair-Play por su buena disciplina durante el torneo.

De manera individual, Martínez Jr fue distinguido como Mejor Jugador del evento, mientras Kimbrouhg recibió la Bota de Oro como máximo goleador del torneo.

A su vez, las selecciones femeniles Sub-13 y Sub-15 se quedaron con el título de la Supercopa 2025 de sus respectivas categorías.

Se corona el Crystal Palace

El Crystal Palace logró otra sorpresa en Wembley al vencer al Liverpool, actual campeón de la Liga Premier de Inglaterra, para levantar el Community Shield.

Después de sorprender al Manchester City en la final de la Copa FA en mayo y obtener el primer trofeo importante en su historia, el Palace nuevamente desafió las probabilidades, al ganar una tanda de penales 3-2 tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario del partido inaugural de la nueva temporada de la liga inglesa.