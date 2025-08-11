Lunes 11 de agosto de 2025, p. a11
La selección mexicana Sub-15 se proclamó monarca del Campeonato de la Concacaf tras golear 5-0 a su similar de Estados Unidos en la final del certamen, efectuada ayer en Costa Rica.
El conjunto tricolor tuvo una contundente actuación en el primer tiempo y encaminó su victoria gracias a los tantos de Juan Carlos Martínez Jr, quien marcó un doblete (a los minutos 16 y 24), Paxon Ruffin (20) y Da’vian Kimbrouhg (22).
En la segunda parte, los mexicanos no se conformaron con su abultada ventaja y la aumentaron al 65, con un gran disparo de Lisandro Torres, quien puso el 5-0 definitivo.
Además de ganar el campeonato, los integrantes de la selección Sub-15 también fueron reconocidos con el premio Fair-Play por su buena disciplina durante el torneo.
De manera individual, Martínez Jr fue distinguido como Mejor Jugador del evento, mientras Kimbrouhg recibió la Bota de Oro como máximo goleador del torneo.
A su vez, las selecciones femeniles Sub-13 y Sub-15 se quedaron con el título de la Supercopa 2025 de sus respectivas categorías.
Se corona el Crystal Palace
El Crystal Palace logró otra sorpresa en Wembley al vencer al Liverpool, actual campeón de la Liga Premier de Inglaterra, para levantar el Community Shield.
Después de sorprender al Manchester City en la final de la Copa FA en mayo y obtener el primer trofeo importante en su historia, el Palace nuevamente desafió las probabilidades, al ganar una tanda de penales 3-2 tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario del partido inaugural de la nueva temporada de la liga inglesa.
El equipo dirigido por Oliver Glasner tuvo que remontar dos veces después de que los nuevos refuerzos del Liverpool, Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, anotaran. Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr marcaron para el Palace.
Ekitike impresionó con su primer gol para el Liverpool al minuto cuatro; sin embargo, el Palace empató al 17 desde el punto penal. Sarr fue derribado por Virgil van Dijk, y Mateta envió al portero de los Reds, Alisson, en la dirección equivocada con su remate.
Frimpong restauró la ventaja del Liverpool con un gol al 20, pero Sarr igualó nuevamente al 77 con un potente remate a corta distancia.
Sin tiempo extra, el partido fue directo a los penales y Mohamed Salah dio al Liverpool el peor comienzo al disparar por encima del travesaño. El portero del Palace, Dean Henderson, luego detuvo los tiros de Alexis Mac Allister y Harvey Elliott.
Pero, con Eberechi Eze viendo su disparo detenido por Alisson y Borna Sosa golpeando el travesaño, Justin Devenny definió la tanda de los penales.
Tricolores en acción
El mexicano Mateo Chávez, quien milita en el AZ Alkmaar, de la Liga de Países Bajos, contribuyó con una asistencia en la goleada 4-1 sobre el FC Groningen.
A su vez, César Chino Huerta, del Anderlecht, de Bélgica, se quedó en la banca de suplentes en la derrota 3-2 ante el Zulte-Waregem.