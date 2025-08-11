Afp

Lunes 11 de agosto de 2025

Los Ángeles., El español Álex Palou aseguró su cuarto título de la IndyCar, el tercero de forma consecutiva, ayer durante el Gran Premio de Portland. La estrella del equipo Chip Ganassi Racing aprovechó la primera de sus tres oportunidades para coronarse al terminar en el tercer lugar y tomar una ventaja ya inalcanzable en la clasificación general respecto al mexicano Patricio Pato O’Ward, el único rival que lo amenazaba y quien sufrió fallas en su auto durante la carrera.

A sus 28 años, Palou posee ya cuatro coronas del serial (2021, 2023, 2024 y 2025) y sólo es superado por las 10 que logró el estadunidense A.J. Foyt y las seis del neozelandés Scott Dixon. Sus cuatro títulos igualan el palmarés del mítico Mario Andretti, el francés Sébastien Bourdais y el británico Dario Franchitti, el último en encadenar tres victorias consecutivas, entre 2009 y 2011.

Su dominio en este año, con ocho triunfos en las 15 pruebas disputadas, le permitió festejar al español por anticipado en una carrera en la que se impuso el australiano Will Power, seguido del danés Christian Lundgaard.

O’Ward estaba prácticamente obligado a conseguir la victoria para llegar con vida el próximo 24 de agosto a Milwaukee, la penúltima cita de la temporada, pero sus esperanzas se esfumaron de la forma más cruel.