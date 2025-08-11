De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. a10

Iván Aguilar tuvo un festejo doble en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El pedalista no sólo se llevó la medalla de oro en la prueba de cross country, sino que además obtuvo su pase a los Juegos Panamericanos Lima 2027, casi dos años antes del inicio de la justa continental.

En una jornada en la que México logró también cinco platas y dos bronces, el representante de Hidalgo, cronometró un tiempo de 1:16.53. La competencia tuvo como sede la Ciudad de Encarnación.

De la mano del entrenador Juan Carlos Hernández, Iván, de 22 años de edad, lideró el recorrido de principio a fin dejando en el segundo y tercer lugar al argentino Nicolás Reynoso (1:17.42) y al brasileño Eiki Yamauchi (1:17.58), respectivamente. El también tricolor Nils Gutiérrez finalizó en el quinto puesto con 1:21.42 minutos.

Con su primer lugar, Iván, que ha lucido entre los mejores en las Copas del Mundo del ciclismo de montaña, también logró su clasificación directa a los Panamericanos de Lima obteniendo su pase nominal.

La segunda presea para el ciclismo mexicano cayó de la mano de José Antonio Prieto, quien logró la plata tras completar la prueba de contrarreloj con un tiempo de 49:23.25 minutos.

El nacido en Aguascalientes protagonizó un reñido combate con el colombiano Samuel Flores quien se llevó el oro. El bronce fue para el también cafetalero Juan Diego Quintero.

Sigue la cosecha de metales

Los remeros Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro le dieron a México su primera medalla en Asunción con un bronce en la prueba de doble par de remos cortos. Los seleccionados fueron de menos a más en su competencia y consiguieron meterse al podio al que también subieron Brasil (oro) y Chile (plata).