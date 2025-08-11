▲ El clavadista entrena en las instalaciones del CARE en NL. Foto Vianney Carrera

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 9

San Nicolás de Los Garza, NL., El nombre del medallista olímpico, Osmar Olvera, será remarcado en el techo de la alberca olímpica del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARE), en Nuevo León. El gobernador Samuel García anunció la inversión de 70 millones de pesos para la renovación de este espacio.

De acuerdo con el mandatario estatal, se prevé que las remodelaciones estén listas en marzo de 2026, antes del Mundial FIFA 2026 a Nuevo León, donde se jugarán ya no cuatro partidos, sino seis, aunque la FIFA no lo ha hecho oficial.

Osmar Olvera, adoptado de Nuevo León, y subrayo que ganó tres medallas de plata y la de oro, convirtiéndose en el clavadista mexicano con más preseas en la historia de los mundiales , destacó Samuel García.

El gobernador también indicó que tanto la techumbre y la remodelación del centro deportivo tendrán una inversión de 70 millones de pesos.