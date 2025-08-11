Elizabeth Rodríguez Lezama

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 5

Tehuacán, Pue., El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) podría autentificar oficialmente este mes las pinturas de Las Manitas en Santa María Coapan, después de que en días pasados la zona fue visitada por Francisco Mendiola Galván, titular de la Coordinación Nacional de Arqueología (CNA), quien en los estudios aplicados al sitio detectó alrededor de mil 500 impresiones de manos, realizadas con la técnica de aspersión con cerbatana, característica del arte rupestre, además de determinar que el tipo de pigmentos utilizados coinciden con esa clase de expresiones.

Para valorar las impresiones se recurrió al software DStretch, diseñado para detectar detalles en pinturas rupestres que no son visibles a simple vista. Con esta tecnología se confirmó que se trata de un hallazgo auténtico.

Dado que el software permite también delimitar detalles y líneas finas, la investigación permitió determinar esos detalles en los tres puntos de la barranca de Coapan. La mayoría de las manitas están en la zona conocida como Tinaja uno.

En las otras dos existen evidencias de arte rupestre; en la tercera tinaja se identificaron figuras abstractas en las que sus creadores utilizaron óxido de hierro para plasmar la cosmovisión de su tiempo.