▲ El mariachi Jiak Usim Jiawai, que promueve la música tradicional en lengua yaqui de Pótam, Sonora, se encargó de cerrar el evento. Foto María Luisa Severiano

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 4

En un contexto en el que muchas lenguas originarias están en riesgo de desaparecer, la poesía es un camino para preservarlas y revitalizarlas, resaltaron la activista y lingüista purépecha Rubí Tsanda Huerta y la poeta totonaca Cruz Alejandra Lucas Juárez, becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Ambas participaron en el concierto poético multilingüe Raíz y fusión sonora, realizado ayer en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), como parte de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN 2025), que se llevó a cabo el fin de semana en diversas sedes de la Ciudad de México.

Cuando comencé a pensar en las lenguas, tenía como 15 años. Me percaté de que en la televisión todo es en español, si acaso llegan a mencionar el náhuatl, y hasta ahí se quedan. Y me preguntaba: ¿por qué a nosotros no nos nombran en las películas? ¿Por qué nos muestran en escenarios áridos, si en nuestras comunidades llueve y todo es lodoso? , se preguntó Lucas Juárez.

Gracias a mis maestros, que me enseñaron a escribir en mi lengua, me decidí por la poesía como un camino para hablar de mi pueblo. Quiero que el totonaco se conozca, que se escuche, si nadie escribe en nuestra lengua, no estará presente , agregó.

Originaria de la comunidad de Tuxtla, de Zapotitlán de Méndez, Puebla, Lucas Juárez presentó una selección de textos en totonaco, entre los que sobresalen Ser totonaco, Extranjero, Extranjero II, Atole de maíz y Canto infantil.