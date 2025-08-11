Anaís Ruiz López

El ilustrador Armando Fonseca (Ciudad de México, 1989) fue elegido ganador para el 16 Catálogo Iberoamérica Ilustra, premio que otorga la Fundación SM en colaboración con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), con la serie de cuatro imágenes En el centro del silencio, hay una fiesta.

En entrevista con La Jornada, detalló: “la historia comienza con unos músicos que son invitados a entrar en el cráter de un volcán, donde se desarrolla una fiesta y aparece un personaje con una máscara de muerte y baila con uno de los músicos que porta una tuba, este instrumento gigante que se enreda en todo el cuerpo. Después hay una transformación, que es lo que hace la muerte, pero no es sólo el fin de la vida, sino también es el inicio, como la flor que nace de la muerte, tal como en las cosmovisiones mesoamericanas.

La serie empezó a formarse cuando escuché una banda de vientos en el centro de Oaxaca. Se creó en mí una especie de antena que estaba atenta y recibiendo varias señales al mismo tiempo para poder representarlo. El dibujo es un gesto que deja una huella y al leerla, te habla. Pensé en las fiestas de las comunidades en México, las cuales, pese a su diversidad, comparten rasgos, como las festividades de muertos. Dibujé a los personajes, entre animales y humanos, hay felinos, peces, conejos, un cocodrilo, un alacrán y un toro que bailan entre sí , contó.

El también filósofo comentó que en este trabajo quería capturar el carbón, crear un paisaje muy cenizo, una atmósfera parecida a la de Juan Rulfo, donde el polvo es el protagonista. También buscaba reflejar mi admiración por la cultura y el arte popular, pensé en los sones de Oaxaca y el son jarocho; también a nivel latinoamericano como la cumbia y el son cubano. Me inspiré en algunos pintores como Francisco Toledo, Rufino Tamayo, Gilberto Aceves Navarro, José Luis Cuevas, en el grabador José Guadalupe Posada y el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo .

