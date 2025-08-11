▲ La también conductora y promotora cultural Verónica Ortiz Lawrenz dialoga en su poemario con el dolor físico, la angustia espiritual y la necesidad de entender por qué sobrevivió al tropezar en una escalera y golpearse la cabeza contra un muro. Foto Luis Castillo

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 2

Rodeada de dos majestuosos libreros repletos de cuentos, novelas y poesía, Verónica Ortiz Lawrenz (Ciudad de México, 1950) parece estar en otro espacio.

Ya no es la mujer inquieta y llena de energía que caminaba las calles, participaba en programas de televisión y encabezaba diálogos abiertos sobre sexualidad y política. Ahora habita un universo más íntimo, donde el verde de los árboles que observa desde su ventana se convierte en refugio y símbolo de vida.

Hace casi cuatro años, una caída absurda transformó su existencia. Al tropezar en una escalera, cayó de cabeza contra un muro de cemento. La lesión fue grave: su atlas, la primera vértebra cervical justo debajo del cráneo, quedó fracturado en seis fragmentos. El impacto estuvo a punto de costarle la vida y la confinó a una forma distinta de vivir.

Pese a las secuelas, la escritora, conductora y promotora cultural regresó a la escena literaria con el poemario No hay plegarias para los descabezados (Fondo de Cultura Económica), en el que ofrece un testimonio desgarrador de esa experiencia.

No hay sobrevivientes del desnucamiento, no hay plegarias para ellos. Este libro tardó tres años en gestarse. Estoy viva para contarlo, y eso es casi un milagro , compartió en entrevista con La Jornada.

Dos citas, una de Lao-Tsé y otra de D. H. Lawrence introducen su obra, compuesta por 30 textos nacidos de ese proceso. La autora admitió que escribir fue, ante todo, una catarsis que trazó el itinerario de mi duelo personal, la pérdida de fe y la constante búsqueda de sentido .

En sus versos, la religión juega un papel importante. A pesar de haber dejado atrás la fe católica, el reclamo a Dios permanece: Dios, estos tornillos no son míos, son tuyos. ¿Por qué me los pones a mí?

Esa pregunta, que podría ser un grito en la oscuridad, se vuelve pensamiento persistente: dialoga con el dolor físico, la angustia espiritual y la necesidad de entender por qué sobrevivió. ¿Qué debo hacer aquí? ¿Para qué estoy? , se pregunta.

No sólo el cuerpo sufrió; perdió parte del cabello, su oído izquierdo funciona con dificultad y la memoria le juega malas pasadas. Mi mente se nublaba de repente , añadió, es parte del golpe en la cabeza .

Más allá del daño físico, la fractura trajo consigo una soledad profunda, reflejada en largas horas de introspección que le permitieron hallar en la palabra una vía para reconstruirse.