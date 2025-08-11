Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 33

De las denuncias interpuestas por integrantes de la comunidad indígena, 60 por ciento son por violencia familiar, reveló José Luis de la Peña Durán, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria, de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

En entrevista, expuso que en este ilícito cerca de 30 por ciento no logran judicializarse, ya que quizá por sus usos y costumbres se termina en un otorgamiento de perdón de la víctima a su agresor .

El funcionario explicó que al año se inician 300 carpetas de investigación, entre ellas por delitos de fraudes, amenazas y discriminación, en ese orden.

Señaló que en estos grupos, que pueden ser triquis, mazatecos, mixtecos, otomíes o zapotecos, deciden si optan por el servicio del perito traductor, ya que se tiene un convenio con la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas AC, en caso de tener una dificultad para comunicarse, y con ello, tras identificar con precisión la lengua y variante lingüística, se puede garantizar su pleno entendimiento del proceso penal.