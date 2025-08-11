Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 33

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentará este lunes su iniciativa de sistema de cuidados, a los que considera un derecho universal, con la que busca que dichas tareas sean distribuidas entre hombres y mujeres.

En un foro internacional, la mandataria señaló que es necesario desfeminizar los cuidados porque las mujeres dedican tres veces más tiempo a estas tareas.

Cuidar, entonces, no es un asunto privado, debe ser una tarea colectiva que justamente sostiene la vida en el mundo, esa es la dimensión tan importante. Sin la tarea de los cuidados el mundo no podría seguir. Es la que sostiene la vida a nivel global, y todas las sociedades sobreviven gracias a este trabajo que no es pagado, que no es reconocido, que es invisibilizado, y pareciera que es un pacto de desigualdad que se ha mantenido históricamente sin cambios.