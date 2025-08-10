Política
Se gradúan del Conalep con experiencia laboral
 
Periódico La Jornada
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 9

De los 78 mil jóvenes egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) el ciclo escolar pasado, al menos 7 mil concluyeron su bachillerato en la modalidad dual, es decir, alternaron su aprendizaje en el aula con procesos de capacitación directa en sectores productivos, informó la Secretaría de Educación Pública.

Agregó que esta modalidad ofrece "ventajas competitivas", como la inserción inmediata en el mercado laboral, la posibilidad de continuar en la empresa donde realizaron las prácticas y el acceso a una bolsa de trabajo con más de 2 mil empresas registradas, o bien, la opción de proseguir estudios a nivel profesional.

La dependencia federal señaló que por primera vez, el Conalep y el resto de los subsistemas de educación media superior emitieron certificados digitales con validez oficial para la terminación de estudios y formación profesional, los cuales cuentan con código QR, validación electrónica y posibilidad de reimpresión ágil.

Esta innovación busca digitalizar los servicios educativos y eliminar barreras institucionales para facilitar los trámites a la comunidad estudiantil.

En materia de salud y prevención, destacó que más de 60 mil alumnos participaron en la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones y en la Carrera por la Paz y contra las Adicciones.

El titular del Conalep, Rodrigo Rojas, reconoció a la institución como un semillero de talentos deportivos, de donde han surgido figuras como la pugilista Valeria Elizabeth Infante Pérez, ganadora de seis cinturones en dos años; Ángel de Jesús Camacho, medallista olímpico con tres preseas en natación, y Dana Barba Guillén, medallista nacional en tiro deportivo.

