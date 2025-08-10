De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 9

De los 78 mil jóvenes egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) el ciclo escolar pasado, al menos 7 mil concluyeron su bachillerato en la modalidad dual, es decir, alternaron su aprendizaje en el aula con procesos de capacitación directa en sectores productivos, informó la Secretaría de Educación Pública.

Agregó que esta modalidad ofrece "ventajas competitivas", como la inserción inmediata en el mercado laboral, la posibilidad de continuar en la empresa donde realizaron las prácticas y el acceso a una bolsa de trabajo con más de 2 mil empresas registradas, o bien, la opción de proseguir estudios a nivel profesional.

La dependencia federal señaló que por primera vez, el Conalep y el resto de los subsistemas de educación media superior emitieron certificados digitales con validez oficial para la terminación de estudios y formación profesional, los cuales cuentan con código QR, validación electrónica y posibilidad de reimpresión ágil.