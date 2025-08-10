Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 6

En un operativo en Chiapas, autoridades federales aseguraron un inmueble donde se hallaron 2 mil 500 kilos de metanfetamina, también llamada cristal, un arma de fuego, cuatro camiones, más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.