En un operativo en Chiapas, autoridades federales aseguraron un inmueble donde se hallaron 2 mil 500 kilos de metanfetamina, también llamada cristal, un arma de fuego, cuatro camiones, más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
En tanto, en Guerrero, se ejecutó otra orden de cateo en un inmueble de la localidad Carachurio, en el municipio de Zirándaro, donde los agentes de seguridad hallaron 2 mil 688 kilos de sosa cáustica, mil 575 kilos de una sustancia cristalina y 7 mil 400 litros de una líquida.