Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 19

Brasilia. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó a 119 personas más por su participación en los actos golpistas del 8 de enero de 2023; en todos los casos penales, el juez Alexandre de Moraes dictaminó que el grupo al que pertenecían los acusados pretendía derrocar el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, democráticamente elegido en 2022, en el marco de un movimiento por el cual está siendo juzgado el ex presidente Jair Bolsonaro, actualmente en arresto domiciliario.

Del total de acusados, 41 recibieron penas que van de 12 a 14 años de prisión, por participar en la invasión y por vandalismo contra las sedes de los tres poderes o por actuar como financistas, recaudar fondos para el alquiler de autobuses o mantener el campamento frente al cuartel general del ejército en Brasilia.