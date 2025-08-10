Orlando Pérez

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 19

Quito. En Ecuador, de enero a junio de 2025 se registraron cuatro mil 619 homicidios intencionales, cifra 47.06 por ciento mayor respecto de los 3 mil 141 asesinatos perpetrados en el mismo semestre de 2024, según un informe del Ministerio del Interior. De acuerdo con otros organismos, cuatro ciudades del país están entre las 50 más violentas del mundo.

Con masacres en zonas semirrurales en provincias como Guayas, Manabí y El Oro, en las últimas semanas las estadísticas se incrementaron notablemente, según expertos, por disputas territoriales de grupos de la delincuencia organizada, tras los reacomodos en las cúpulas criminales.

Mientras la publicidad gubernamental enfatiza el esfuerzo policial y militar, en los medios de comunicación abundan las noticias de uniformados involucrados en las acciones de narcotraficantes.

Guayaquil, Machala, Durán y Manta ya se ubican entre las 50 ciudades más violentas del mundo, sólo superadas por algunas de México y de Puerto Príncipe, Haití. Macha está en el séptimo lugar de esa relación. Todas esas urbes sirven de bodegas y puertos de salida de droga hacia Estados Unidos y Europa, por lo que también son territorio de disputa de las bandas criminales.

Con 44.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa de Ecuador ya supera a la de México, El Salvador y Honduras, y es la más alta de Sudamérica. Por otra parte, los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables, con un incremento de 640 por ciento en homicidios infantiles desde 2019. Esta cifra de 2025 es mayor a la registrada en los últimos 15 años.