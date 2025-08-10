Domingo 10 de agosto de 2025, p. 15
En la semana que inicia se publicará el reporte de producción industrial en México y Estados Unidos, donde también se reportará el índice de inflación.
México
Lunes 11
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dará a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial de junio.
Martes 12
Difundirá Inegi encuesta de viajeros internacionales de junio.
Miércoles 13
El Inegi publicará el informe de pobreza multidimensional de 2024.
Jueves 14
El Inegi dará a conocer el indicador de consumo privado de julio y el informe de finanzas públicas estatales y municipales 2024.
Estados Unidos
Martes 12
Publicará índices de inflación al consumidor de julio.
Miércoles 13
Se informará sobre solicitudes de hipoteca correspondiente al mes de agosto.
Jueves 14
Se reportará la inflación al productor de julio.
Viernes 15
Se informará sobre producción industrial y manufacturera de julio y las ventas minoristas, entre otros indicadores.
Fuentes: Inegi, Banamex y Monex