Dixio
Para tomar en cuenta
Periódico La Jornada
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 15

En la semana que inicia se publicará el reporte de producción industrial en México y Estados Unidos, donde también se reportará el índice de inflación.

México

Lunes 11

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dará a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial de junio.

Martes 12

Difundirá Inegi encuesta de viajeros internacionales de junio.

Miércoles 13

El Inegi publicará el informe de pobreza multidimensional de 2024.

Jueves 14

El Inegi dará a conocer el indicador de consumo privado de julio y el informe de finanzas públicas estatales y municipales 2024.

Estados Unidos

Martes 12

Publicará índices de inflación al consumidor de julio.

Miércoles 13

Se informará sobre solicitudes de hipoteca correspondiente al mes de agosto.

Jueves 14

Se reportará la inflación al productor de julio.

Viernes 15

Se informará sobre producción industrial y manufacturera de julio y las ventas minoristas, entre otros indicadores.

Fuentes: Inegi, Banamex y Monex

