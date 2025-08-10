▲ El precio del azúcar está por el suelo y los cañeros aseguran que no les alcanzará para pagar lo que les adelantaron. Foto La Jornada

Dentro de la tormenta perfecta que vive la agroindustria del azúcar, los cañeros y quienes viven de este sector han sido afectados, de acuerdo con Claudia Fernández González, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), organismo que está dispuesto a crear una campaña de consumo responsable del alimento, pues no es responsable directo de la obesidad.

En entrevista con La Jornada, la directiva señaló que cañeros de la Huasteca y Campeche que han acudido al organismo han expresado que por primera vez en casi toda su vida de dedicarse a esta actividad no saldrán .

Hoy se dan todas las condiciones malas que nos podrían pasar , dijo Fernández González sobre la crisis causada por el contrabando técnico y bronco de azúcar, la mayor producción después de la sequía que vivió el país, la caída de precios, el menor consumo del alimento y la reducción de las cuotas para exportación hacia Estados Unidos, entre otros factores.

La presidenta ejecutiva de la CNAA comentó que los cañeros han expresado que cuando había buen precio no contaban con la caña suficiente y ahora que tienen un exceso, el precio está por el suelo . Agregó que por esta misma situación, muchos cañeros están en riesgo de caer en cartera vencida.

Le deben no solamente a los bancos o a las instituciones financieras que les prestan, sino también a los ingenios, porque éstos muchas veces adelantan el pago para que fertilicen, siembren y trabajen. ¿Qué va a pasar si el precio final no les va a alcanzar ni para pagar lo que ya les adelantaron? , expresó.