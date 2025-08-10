Alejandro Alegría

La reactivación de la industria petroquímica, como plantea el Plan Estratégico para el Fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2025-2035, allana el futuro del crudo, pues con la reducción de combustibles fósiles, su uso se volcará al sector que multiplica su valor y propicia mayor desarrollo económico, de acuerdo con un experto.

A pesar de que la petroquímica multiplica hasta 18 veces el valor del crudo, según datos de la Secretaría de Energía, la administración de Enrique Peña Nieto redujo la capacidad de la empresa pública en 20 por ciento. Además, entre 2013 y 2018 “se vendieron más de 60 plantas petroquímicas con el argumento de ser ‘poco rentables’, debilitando la cadena de valor nacional y favoreciendo la dependencia del exterior para insumos esenciales de la industria química, agrícola y manufacturera”, indica el documento publicado en días recientes.

El especialista Alonso Romero comentó a La Jornada que este sector siempre ha sido muy importante , pues es la que origina los derivados del petróleo y sostiene la vida moderna, con productos como plásticos, medicinas, telas y detergentes.

Destacó que como ha planteado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la petroquímica irá ganando más terreno a medida que el uso del petróleo como combustible se reduzca, ya que será sustituido por la electricidad, como en el transporte público.