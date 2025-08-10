Domingo 10 de agosto de 2025, p. 14
La reactivación de la industria petroquímica, como plantea el Plan Estratégico para el Fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2025-2035, allana el futuro del crudo, pues con la reducción de combustibles fósiles, su uso se volcará al sector que multiplica su valor y propicia mayor desarrollo económico, de acuerdo con un experto.
A pesar de que la petroquímica multiplica hasta 18 veces el valor del crudo, según datos de la Secretaría de Energía, la administración de Enrique Peña Nieto redujo la capacidad de la empresa pública en 20 por ciento. Además, entre 2013 y 2018 “se vendieron más de 60 plantas petroquímicas con el argumento de ser ‘poco rentables’, debilitando la cadena de valor nacional y favoreciendo la dependencia del exterior para insumos esenciales de la industria química, agrícola y manufacturera”, indica el documento publicado en días recientes.
El especialista Alonso Romero comentó a La Jornada que este sector
siempre ha sido muy importante, pues es la que origina los derivados del petróleo y sostiene la vida moderna, con productos como plásticos, medicinas, telas y detergentes.
Destacó que como ha planteado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la petroquímica irá ganando más terreno a medida que el uso del petróleo como combustible se reduzca, ya que será sustituido por la electricidad, como en el transporte público.
Van a empezar a aumentar la cantidad de fertilizantes que se van a requerir en el mundo, pero también aumenta la demanda de plásticos, medicinas, caucho, fibra sintética. Es importante ir mandando hacia allá la producción petrolera, porque también es un sector que tiene más valor agregado, explicó.
Comentó que en los pasos de la transformación de la industria de crudo se agrega valor, lo cual se traduce en mejores empleos y mayores crecimiento económico y desarrollo.
Hacia allá va el sector petrolero a escala mundial, donde se está pensando que viene la mayor parte de crecimiento y también por eso es que no se visualiza un fin del petróleo en 10, 15, 20 años, indicó.
Se visualiza una reducción significativa del petróleo utilizado como combustible. Todos los demás usos tienen muchísimo tiempo para seguir y hacia allá es justamente donde está pensando llevar a las refinerías, reconfigurarlas hacia la petroquímica, destacó.
La estrategia del gobierno federal se centra en la recuperación integral del sector petroquímico con la reactivación de complejos industriales destinados a impulsar el incremento sostenido en la producción de aromáticos, etano, etileno y sus derivados, así como la modernización del Complejo Petroquímico Escolín. El plan también busca fortalecer la autosuficiencia mediante la recuperación de la producción nacional de fertilizantes para sustituir importaciones y satisfacer de manera prioritaria la demanda interna.