Domingo 10 de agosto de 2025

Pekín. Los precios al consumidor en China se mantuvieron estables en julio, lo que supuso un respiro para la segunda economía mundial, que se enfrenta a una fuerte presión de deflación y a una débil demanda interna.

El índice de precios al consumidor, indicador clave de la inflación, permaneció sin cambios en julio con respecto al año anterior, mostraron datos publicados el sábado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La deflación, aunque apreciada por los consumidores, se considera un fenómeno peligroso para la economía, ya que incita a los hogares a posponer sus compras con la esperanza de que los precios bajen aún más.

Sin embargo, una larga crisis en el sector inmobiliario y el alto desempleo entre los jóvenes llevan varios años lastrando la moral de los consumidores chinos desde la pandemia de covid-19. Esta situación se ha agravado con la guerra comercial iniciada por Estados Unidos a principios de año. Sin embargo, tras cuatro meses consecutivos de descenso, los precios habían repuntado en junio.

El índice de precios al consumo (IPC) de China se mantuvo en cero por ciento en julio, en términos anuales, frente al alza de 0.1 por ciento registrada en junio, mostraron datos de la ONE, que superó la previsión de Reuters de una caída de 0.1 por ciento. En términos mensuales, el IPC subió 0.4 por ciento, frente a la caída de 0.1 de junio.