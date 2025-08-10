Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 13

Un tercio de los hogares en México han experimentado alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias, mientras en familias con integrantes menores de 18 años, esa situación se eleva a cuatro de cada 10, evidenciaron datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (Enigh) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La dificultad para satisfacer las necesidades en este aspecto se refiere a la inseguridad alimentaria, que implica la falta de acceso constante a comestibles suficientes y nutritivos para llevar una vida activa y saludable, lo cual se manifiesta en la incapacidad de adquirir alimentos, la falta de acceso a los que son nutritivos o una combinación de ambos.

La Enigh fue aplicada a 38.8 millones de hogares en el país, de los cuales 12.9 millones señalaron que tuvieron dificultades para satisfacer sus necesidades de alimentación, mientras 11.3 millones vivieron la preocupación de que la comida se acabara.

En tanto, cerca de 8.09 millones de hogares contestaron que no cuentan con alimentación sana y variada. Para 7.7 millones de ellos, la alimentación de alguna persona adulta está basada en muy poca variedad de alimentos.

El estado de México tiene el mayor número de hogares con preocupación de que la comida se acabe; le siguen Veracruz y Chihuahua como los tres primeros en esa condición.

El estado de México también alberga el mayor número de hogares que tuvieron dificultades para satisfacer sus necesidades de alimentación (1.7 millones), con Veracruz (933 mil) y Chiapas (790 mil 163).