▲ Las poetas tsotsil Ruperta Bautista y zapoteca Irma Pineda participaron ayer en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, en el Auditorio Blas Galindo del Cenart. Foto María Luisa Severiano

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 3

La palabra de los pueblos originarios es poesía pura. Es música ancestral que late en el corazón de la resistencia, pero también en la celebración de lo cotidiano y de la vida. La sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart) se convirtió ayer en epicentro de voces y sonidos que atraviesan el tiempo, con el concierto Sonoridades vivas.

Esta vibrante sesión que refrendó el hermanamiento de ese binomio tuvo lugar como parte de la novena Feria de las Lenguas Indígenas (FLIN) –organizada por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas–, pero también de las conmemoraciones que se efectuaron ayer en México en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado ayer.

Fue una fiesta de música y palabra que durante un par de horas reunió a las poetas Irma Pineda Santiago y Ruperta Bautista –la primera hablante de zapoteco, mientras la segunda de tsotsil–, quienes tejieron versos como hechizos con la lectura de algunas de sus obras, primero en su lengua natal y luego en español.

Mientras que la orquesta tradicional purépecha Axuni incendió el escenario de ritmo y alegría con una propuesta sonora con base en sones, chilenas, toritos y piezas dancísticas tradicionales y contemporáneas.

No me verás morir./ Habrá una semilla/ escondida entre los matorrales del camino/ que a esta tierra ha de volver/ y sembrará el futuro , declamó Irma Pineda con la cadencia del que se sabe escuchado.

Su voz honda y profunda, un puente entre el zapoteco y el español, resonó en poemas que desnudaron lo íntimo: el cómo la soledad de las madrugadas pesa como los párpados a medio sueño o cómo la ausencia del ser amado se vuelve un río contenido en la garganta.

Pero también se alzaron en un grito de denuncia cuando reveló que su madre le ayudó a descifrar el lenguaje de las estrellas, a usar el ajo en la comida y evitar el limón cuando viene la regla, “pero nunca le pregunté a mi madre / cómo transcurre la vida/cuando los soldados se llevan al marido. / Cómo se enfrenta lo cotidiano / con la incertidumbre tras los pies a cada paso / Con qué palabras se explica a los hijos / qué es ‘un desaparecido’”.