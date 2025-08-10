Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 26

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, dijo que el robo de vehículo no sólo implica el despojo de un bien, sino que también facilita la comisión de otros delitos violentos, por lo que destacó que en lo que va de la actual administración se han realizado 140 cateos para recuperar automotores y autopartes robadas, además del aseguramiento de más de 3 mil 500 toneladas de autopartes.

Durante su mensaje con motivo de la inauguración de la Feria Comercial por tu Seguridad, unidos cuidando tu patrimonio , el jefe de la policía capitalina dijo que se han logrado más de 240 detenciones por estos delitos.

En la Alameda del sur, en Coyoacán, expuso que el robo de vehículo en julio de este año presentó una reducción de 10 por ciento con respecto al mismo mes de 2024 y más de 50 por ciento en comparación con julio de 2019.

La acontecimiento es una iniciativa de prevención que acerca a la población servicios, tecnología y herramientas de seguridad ofrecidas por empresas aliadas, con precios preferenciales y sin ningún vínculo comercial con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el objetivo de que las personas conozcan opciones para cuidar mejor su patrimonio .

La SSC instaló un local en la feria para dar a conocer a la tecnología que utiliza en el combate al delito, así como la asistencia que brindan los elementos policiacos para prevenir fraudes con la asesoría de la Policía Cibernética.