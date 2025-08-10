Domingo 10 de agosto de 2025, p. 24
Vecinos de la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, denunciaron la construcción ilegal de un Supercito Chedraui en la calle Presa Rodríguez esquina Legaria, y manifestaron su oposición a una nueva sucursal de esta cadena.
La presidenta de la Asociación de Residentes y Propietarios de la Colonia Irrigación AC, Atziri Carranza, explicó que en el predio se encontraba una escuela que dejó de funcionar y de inmediato empezó la construcción de la tienda.
Para evitar los permisos y agilizar los trabajos, detalló la representante, sólo emitieron el aviso de obra en remodelación, respaldada por en el artículo 62 del Reglamento de Obras, que indica que no se requieren permisos cuando se trate de labores de bajo impacto y de remodelación. Sin embargo, residentes de la zona aseguraron que los que se realizan son de gran magnitud, por lo cual exigen su suspensión inmediata y definitiva.
Expusieron que en el predio se han modificado elementos estructurales y las cimentaciones, se construyeron zapatas de gran tamaño las cuales sólo se realizan para soportar grandes estructuras, además de que el avance demuestra que el tipo de trabajo que se desarrolla no corresponde al permitido por el artículo 62.
Ante la simulación que se hizo de una ampliación de obra, pidieron la intervención de la alcaldía a cargo de Mauricio Tabe y del Instituto de Verificación Administrativa, pero hasta el momento no han atendido el reclamo.
La única respuesta que recibieron de las autoridades fue por medio de WhatsApp, en el que el director jurídico Cesar Garrido reconoció que la empresa realiza trabajos mayores, pero sólo se concretó a señalar que
ya están tramitando un permiso especial para estructuras.
Para los vecinos es una clara violación a las normas de construcción,
de lo cual tiene conocimiento Tabe, pero permite que la obra avance de forma ilegal.
Hicieron un llamado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para solicitar su intervención e incluso en los foros que se realizan para tratar el tema de gentrificación se informó directamente a César Cravioto.