Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 10 de agosto de 2025, p. 24

Vecinos de la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, denunciaron la construcción ilegal de un Supercito Chedraui en la calle Presa Rodríguez esquina Legaria, y manifestaron su oposición a una nueva sucursal de esta cadena.

La presidenta de la Asociación de Residentes y Propietarios de la Colonia Irrigación AC, Atziri Carranza, explicó que en el predio se encontraba una escuela que dejó de funcionar y de inmediato empezó la construcción de la tienda.

Para evitar los permisos y agilizar los trabajos, detalló la representante, sólo emitieron el aviso de obra en remodelación, respaldada por en el artículo 62 del Reglamento de Obras, que indica que no se requieren permisos cuando se trate de labores de bajo impacto y de remodelación. Sin embargo, residentes de la zona aseguraron que los que se realizan son de gran magnitud, por lo cual exigen su suspensión inmediata y definitiva.

Expusieron que en el predio se han modificado elementos estructurales y las cimentaciones, se construyeron zapatas de gran tamaño las cuales sólo se realizan para soportar grandes estructuras, además de que el avance demuestra que el tipo de trabajo que se desarrolla no corresponde al permitido por el artículo 62.