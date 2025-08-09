Sábado 9 de agosto de 2025, p. 11
Hermosillo, Son., Con la estrategia económica impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y su compromiso por recuperar la grandeza de Sonora, el estado se posiciona como uno de los principales motores económicos del país, alcanzando el segundo lugar nacional en crecimiento industrial con un aumento del 2.8 por ciento en abril, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Este avance responde a una política que combina atracción de inversiones, generación de empleos y el impulso a sectores estratégicos, especialmente la manufactura, pieza clave del Plan Sonora de Energías Sostenibles.
El gobernador Durazo subrayó que estos resultados confirman el dinamismo y la fortaleza de la economía sonorense, respaldada por un incremento intera-nual de 5.1 por ciento en la actividad industrial y un repunte de 3 por ciento en la manufactura respecto a 2024. Con esta tendencia, Sonora consolida su papel como referente nacional en crecimiento y desarrollo sostenible, fortaleciendo su competitividad y capacidad de generar bienestar para sus habitantes