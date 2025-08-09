De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 11

Hermosillo, Son., Con la estrategia económica impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y su compromiso por recuperar la grandeza de Sonora, el estado se posiciona como uno de los principales motores económicos del país, alcanzando el segundo lugar nacional en crecimiento industrial con un aumento del 2.8 por ciento en abril, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este avance responde a una política que combina atracción de inversiones, generación de empleos y el impulso a sectores estratégicos, especialmente la manufactura, pieza clave del Plan Sonora de Energías Sostenibles.