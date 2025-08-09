Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 11

Chilpancingo, Gro., Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acudió ayer a Chilpancingo, Guerrero, donde aseguró que promoverá cambios profundos en el Poder Judicial, los cuales dará a conocer después de asumir la presidencia el 1º de septiembre.

Señaló que impulsará la anulación de los privilegios para funcionarios y servidores del Poder Judicial, que es uno de los objetivos de la reforma y que se deberá respetar la Constitución.

Reconoció que aún no tiene conocimiento de la situación financiera de la Corte, y tampoco de los temas administrativos porque apenas se está empapando del tema jurisdiccional.

También visitó el Congreso local, donde participó en la conferencia magistral Los pueblos indígenas y afromexicanos y el nuevo Poder Judicial , en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora hoy.

Adelantó que se terminarán los privilegios para servidores y funcionarios con la disminución de salarios, como lo ordena la Constitución, la cual establece que nadie debe ganar más que el presidente.