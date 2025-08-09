Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 11

En la elección judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) excluyó hasta mil 300 casillas con irregularidades y fue impecable en materia organizativa y operativa, sostuvo el Uuc-kib Espadas, consejero del INE.

“Los intentos de adulteración registrados en estos comicios fracasaron (…) El INE es una organización capaz de enfrentar esos problemas y solucionarlos, hasta cierto límite.”

Sin embargo, añadió, es necesario modificar la legislación para la planeación de los comicios de juzgadores en 2027, sobre todo para facilitar la tarea al elector.

Durante un congreso internacional de politólogos, el consejero expuso algunos puntos de la pretendida reforma.

Hay que tener una discusión que no se tuvo previamente, hay que dar pasos para que lo que se vaya a elegir se haga de una manera más sencilla para el elector, más transparente y con resultados más democráticos , indicó.