Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 11

El salón de plenos del Senado será sometido a una serie de ajustes y cambios con el fin de adaptarlo para la sesión solemne del próximo 1º de septiembre, cuando rendirán protesta los 881 jueces, magistrados y ministros electos por el voto popular el pasado 1º de junio.

Por esa razón, las tres sesiones que restan a la Comisión Permanente se llevarán a cabo en la vieja sede de Xicoténcatl, en el Centro Histórico, informó Gerardo Fernández Noroña, presidente de la cámara.

Se ha planeado a detalle esa sesión solemne, programada para las 19:30 horas en el recinto de Reforma e Insurgentes y se tienen previstos algunos ensayos la próxima semana. Cada juzgador podrá ser acompañado por lo menos de un familiar en el salón de plenos y se analiza colocar sillas y una pantalla en el patio para que desde ahí sigan la ceremonia los asistentes mientras llega su turno.

La rendición de protesta se hará por etapas: primero los nueve ministros de la Suprema Corte, los dos magistrados de sala superior, los 15 de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF ) y los cinco del Tribunal de Disciplina Judicial.