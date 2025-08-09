▲ El parámetro de paridad no es una ocurrencia, sino un método jurídico, explicó Soto Fregoso. Foto Cristina Rodríguez

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 10

Frente a la determinación de asignar candidatas a gubernaturas con criterio de paridad, hubo críticas y hasta amenazas de los partidos políticos, señaló la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso.

Durante el encuentro internacional Juzgar con perspectiva de género, dijo que ese parámetro paritario no es una ocurrencia, sino un método jurídico frente a desafíos para las mujeres, para el ejercicio de sus derechos político electorales.

En México y el resto del mundo, agregó, siguen creciendo los retos porque los derechos ganados están siendo puestos en riesgo, y algunos en regresión .

Frente a integrantes de organismos electorales de países de América Latina, la magistrada mencionó que en estos días la Sala Superior del TEPJF analiza el último bloque de impugnaciones de la primera elección judicial en México (que acumuló 955 juicios).

Agregó que esa votación nació paritaria en su diseño y los resultados en las urnas favorecieron de manera importante la llegada de mujeres por voto popular.

Soto Fregoso destacó que el TEPJF tiene una certificación relacionada para juzgar con perspectiva de género; sin embargo, afirmó, el camino ha sido largo, desde que hace siete décadas en el país fue reconocido el derecho al voto de las mexicanas, hasta llevar reglas de paridad a la Constitución y la exigencia de que sean postuladas en sitios competitivos.