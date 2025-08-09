Política
Durazo anuncia decomiso de más de media tonelada de narcótico en Vícam
Foto
▲ El gobernador Alfonso Durazo reveló que el aseguramiento equivale a más de 3 millones de dosis de metanfetamina.Foto La Jornada
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 9

Hermosillo, Son., Como resultado de los operativos entre instituciones estatales y federales que integran la mesa estatal de seguridad, se logró el aseguramiento de 584 kilogramos de metanfetamina equivalente a más de 3 millones de dosis de droga, durante acciones coordinadas en el municipio Vícam, ubicado al sur de Sonora. El hallazgo ocurrió al inspeccionar una camioneta Chevrolet Blazer roja, con placas del estado, aparentemente abandonada, en cuyo interior se encontraron paquetes con droga y una bolsa con 25 gramos de marihuana.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño reconoció la labor de las corporaciones que integran la mesa estatal de seguridad. Además, subrayó que el operativo impidió que una cantidad significativa de droga llegara a las calles. Seguimos dando resultados para fortalecer la paz y la tranquilidad en Sonora, subrayó.

