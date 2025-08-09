caradurasa panistas: quieren pasar por puros
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 9
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de
caraduras al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y al coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, que se rasgan las vestiduras criticando algunas acciones de integrantes de su movimiento queriendo pasar como puros; cuando el primero es el líder del cártel inmobiliario y el segundo huyó a Estados Unidos cuando lo investigaban sobre el destino del dinero que le dieron a legisladores panistas hace años por aprobar la reforma energética.
“Hay mucha hipocresía. Claro, hay cosas que pasan en nuestro partido, que nosotros tenemos el derecho a criticar y a decir y todo el militante de un partido político tiene derecho, pero también… ahora, ellos son los puros. Pues no, ¿verdad?, había gobiernos con mucha corrupción. Hablamos de Calderón, García Luna, porque que yo sepa, no han pedido disculpas; ¿o sí? No, ¿verdad?”, subrayó.
La mandataria también reiteró las críticas al ex presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, al que identificó como el protagonista del fraude electoral en 2006 y al ex presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, por sus expresiones racistas y clasistas contra indígenas.
“Por cierto, me dijeron que en los libros de texto ya no aparece su nombre… porque el amparo estaba desde antes, pero sí dice: un funcionario de esta institución dijo esto”. Sheibaum señaló que se tiene que hablar de lo ocurrido porque ahora hay jóvenes que tienen 20 años que participan en la vida pública votan, pero nadie les cuenta estas historias, ya que nacieron en 2005, no les tocó aquel periodo.