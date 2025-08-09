Alonso Urrrutia y Arturo Sánchez

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de caraduras al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y al coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, que se rasgan las vestiduras criticando algunas acciones de integrantes de su movimiento queriendo pasar como puros; cuando el primero es el líder del cártel inmobiliario y el segundo huyó a Estados Unidos cuando lo investigaban sobre el destino del dinero que le dieron a legisladores panistas hace años por aprobar la reforma energética.

“Hay mucha hipocresía. Claro, hay cosas que pasan en nuestro partido, que nosotros tenemos el derecho a criticar y a decir y todo el militante de un partido político tiene derecho, pero también… ahora, ellos son los puros. Pues no, ¿verdad?, había gobiernos con mucha corrupción. Hablamos de Calderón, García Luna, porque que yo sepa, no han pedido disculpas; ¿o sí? No, ¿verdad?”, subrayó.