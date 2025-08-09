Jared Laureles y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025

Al señalar que tiene que limpiarse mi nombre , tras estar preso casi 20 años sin recibir una sentencia, Israel Vallarta aseguró que obtuvo su libertad de forma legítima y advirtió que insistirá en que continúen las investigaciones en contra de los ex funcionarios involucrados en el montaje televisivo de su arresto, entre ellos el ex mando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino.

Asimismo, indicó que tras su liberación, seguirá su lucha para lograr lo propio con su hermano Mario y su sobrino Sergio, quienes siguen encarcelados presuntamente por pertenecer a la banda de plagiarios Los Zodiaco.

Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde instaló una carpa, solicitó al próximo presidente del máximo tribunal del país, Hugo Aguilar, que asegure una libre y equitativa aplicación de la justicia.