Al señalar que
tiene que limpiarse mi nombre, tras estar preso casi 20 años sin recibir una sentencia, Israel Vallarta aseguró que obtuvo su libertad de forma
legítima y advirtió que insistirá en que continúen las investigaciones en contra de los ex funcionarios involucrados en el montaje televisivo de su arresto, entre ellos el ex mando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino.
Asimismo, indicó que tras su liberación, seguirá su lucha para lograr lo propio con su hermano Mario y su sobrino Sergio, quienes siguen encarcelados presuntamente por pertenecer a la banda de plagiarios Los Zodiaco.
Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde instaló una carpa, solicitó al próximo presidente del máximo tribunal del país, Hugo Aguilar, que asegure una libre y equitativa aplicación de la justicia.
Una semana después de ser absuelto por una jueza federal de los delitos de secuestro y delincuencia organizada, Vallarta señaló que en caso de que existan personas que se hayan prestado al
montaje podrían enfrentar consecuencias legales. No obstante, acotó, que serán las autoridades las responsables de definirlo.
Mi respeto para aquellas víctimas o para quienes presuntamente lo sean. Si es verdad que lo fueron, entonces les pido que también se unan, no junto a mí; ustedes, por su voluntad, busquen si hubo un culpable para que los llamen a aclarar cuentas.
Al preguntarle si demandará al Estado mexicano y a las autoridades que participaron en el montaje que lo mantuvo en la cárcel, Vallarta afirmó que las denuncias ya están interpuestas desde 2006 e involucran a varios funcionarios.